Студентов начнут обучать сразу пяти-семи специальностям в Хабаровском крае

Студентов начнут обучать сразу 5-7 специальностям в Хабаровском крае Фото: @healthyopinion27
Фото: Социальные сети
Студентов техникумов и колледжей начнут обучать сразу нескольким специальностям. Об этом объявили во время Всероссийского форума «Здравница-2023» в Хабаровске.
В регионе запустят новый проект в сфере профессионального образования. На базе нескольких колледжей и техникумов откроется «Дальневосточная школа гостеприимства». Идею поддержали представители бизнеса, эксперты федеральных и региональных организаций.
Подобная школа уже есть в Москве. Хабаровский край нацелен перенять успешный опыт столицы. Суть задумки в том, чтобы обучить одного студента разным компетенциям. Учеба будет проходить в формате дополнительных курсов. Так, выпускники будут владеть навыками по пяти-семи специальностям. Им будет проще открыть бизнес и вести свое дело. Они будут понимать, как правильно продавать свои услуги.
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