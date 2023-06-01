Расхитительница горшков: женщина с тростью ободрала клумбу в Комсомольске

Камеры наблюдения сняли женщину-вандала Фото: скриншот из видео

В комсомольский паблик выложили видео с камер наблюдения, установленных в районе дома №106 на проспекте 60 лет Октября. На кадрах видно, как пожилая женщина с тростью обрывает цветы, высаженные в горшке. Как пишут пользователи, все это происходит у входа в парикмахерскую «Татьяна».

- Она в прошлом году у нас все клумбы ободрала, и никак не можем поймать! Работает профессионально, - пишет одна из подписчиц.

Пользователи говорят, что женщина не первый год обдирает клумбы с цветами. Местные жители собираются обращаться к участковому и просят сообщить, если кто-то узнал женщину на видео.

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