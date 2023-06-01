В Москве завершился финал Второго чемпионата Корпоративной хоккейной лиги Группы РусГидро, который проходил с 28 по 30 мая на ледовой арене Riga Ice Land

Фото: пресс-служба ДГК

На пути к чемпионству дальневосточные энергетики уверенно обыграли команду Чебоксарской ГЭС. Первый матч завершился со счетом 14:2, второй - 13:1. В финале встречались ДГК и московская сборная РусГидро. В напряженном матче дальневосточные хоккеисты выиграли со счетом 5:1.

«Команда отработала на все сто. Огромное спасибо ребятам: выложились на максимум, классно играли, зубами грызли лед, старались на пути к этому Кубку. Спасибо соперникам за достойную конкуренцию. К следующему сезону мы продолжим тренироваться. Как говорится: завоевать Кубок легко, а вот удержать трудно», - прокомментировал победу капитан хоккейной сборной ДГК Артем Брюханов.

На торжественную церемонию награждения поздравить хоккеистов приехали не только руководители РусГидро, но и именитые хоккеисты. Медали спортсменам энергохолдинга вручал двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, член зала хоккейной славы, член Тройного золотого клуба и символической сборной столетия Вячеслав Фетисов.

Также по итогам чемпионата хоккеисты получили именные награды. Титул лучшего игрока лиги получил Евгений Баженов из Комсомольских тепловых сетей, лучшим защитником стал Игорь Кадкин из Нерюнгринской ГРЭС. Они вместе с Захаром Кривченко из Благовещенской ТЭЦ вошли в сборную РусГидро для участия в VIII Турнире по хоккею среди предприятий ТЭК, который состоится уже 3-4 июня.