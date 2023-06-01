В июне запланирован ремонт на Хабаровской ТЭЦ-3

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Энергетики СП «Хабаровские тепловые сети» (АО «ДГК») информируют об ограничении в подаче горячего водоснабжения в связи с проведением ремонта оборудования Хабаровской ТЭЦ-3, который будет проводиться с 6 по 19 июня в соответствии с ранее утвержденным администрацией Хабаровска годовым планом ремонтов.

В указанный период под ограничения горячего водоснабжения попадут потребители в Краснофлотском и Кировском районах в границах следующих улиц: Амурский бульвар, Лейтенанта Шмидта, Шелеста, Воронежской и Ленинградской. В Железнодорожном районе отключения затронут все дома за исключением зданий на улицах Аэродромной, Целинной, Геодезической, Промывочной, Шмаковской, Костромской, ДОСов, района Хабаровск-2, т. к. их обеспечит горячей водой ХТЭЦ-1. Кроме того, частично под ограничения попадут жители в Центральном районе, в границах улиц: Ленина (нечетная сторона) - Ленинградская - Дикопольцева - Карла Маркса - Амурский бульвар - Гоголя - Некрасова. В Хабаровском районе - села Гаровка, Матвеевка, Тополево, Мирное, Восточное, Скворцово.

В период остановки ТЭЦ-3 в ремонт выводится теплосетевое оборудование, проводятся работы на запорной арматуре и задвижках, влияющих на обеспечение потребителей тепловой энергией. Объем работ масштабный, и возможны они только в условиях полной остановки оборудования.

Напомним, что перенесены даты испытаний и текущего ремонта котельной в Волочаевском городке. Они пройдут с 5 по 11 июня. В этот период времени горячее водоснабжение будет ограниченно у потребителей в районе улицы Подгаева. Во время испытаний горожанам следует быть предельно внимательными в связи с возможностью образования дефектов на теплосетях. Во всех случаях обнаружения прорывов необходимо немедленно сообщить об этом в диспетчерскую службу ХТС по телефону: 8 (4212) 36-35-16.