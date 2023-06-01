Купальный сезон официально начался в ЕАО Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Еврейской автономной области официально начался купальный сезон. Правда, в МЧС рекомендуют пока не заходить в воду из-за ее низкой температуры.

Родителей просят как можно чаще разговаривать с детьми и рассказывать им о правилах безопасности и поведения на воде.

- Выбирайте для отдыха официально разрешенные пляжи. В этих местах специалисты проверили дно, здесь организовано дежурство спасателей. Находиться у воды можно только со взрослыми. Важно понимать, что при купании на глубине у человека может свести ногу, или он просто устанет плыть. Не стоит паниковать и стараться плыть к берегу как можно быстрее, тратя последние силы. В первую очередь важно научиться отдыхать на воде и справляться на плаву с судорогой, - рассказал руководитель группы патрульной службы Биробиджана Владимир Корчминский.

В случае происшествий нужно позвать на помощь и позвонить по телефонам 101 и 112.

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