Около 6,4 миллиона потеряли жители Хабаровского края при попытке заработать Фото: Даниил ОПАРИН

Жители Хабаровского края снова поверили мошенникам и отдали им приличную сумму. Два человека перевели аферистам 6,4 миллиона рублей.

Так, 51-летняя женщина увидела в интернете рекламу с предложением инвестировать. Она оставила заявку, и ей написал менеджер, выдавший ей инструкции. Женщина должна была взять крупный кредит и перевести деньги по указанным реквизитам. Она оформила займ на 1,1 миллиона и отдала их преступникам.

- Житель краевого центра вместо обещанных заработков оказался должен банку пять миллионов 250 тысяч рублей. Кроме того, он перевел мошенникам 50 тысяч рублей личных накоплений, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Менеджер пообещал 64-летнему мужчине солидную прибавку к пенсии. Делать для этого ничего не нужно было, только внести крупный первоначальный взнос. Остальным займутся опытные люди.

После получения денег аферисты перестали выходить на связь.

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