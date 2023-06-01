Патриотические мероприятия для детей мобилизованных прошли в Хабаровске Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске провели праздничный концерт для детей мобилизованных. Для мальчишек и девчонок от пяти до десяти лет провели патриотические акции и концерты. Их посетили около 30 человек.

- Мы не могли оставить без внимания этот праздник, поэтому организовали патриотические акции, тематические зоны, где дети участников спецоперации, наших героев, могли интересно и с пользой провести время, заняться творчеством, - рассказала руководитель фонда «Защитники Отечества» Алена Чаплыгина.

Целый день для ребят проводили занятия по робототехнике, рисованию на мольберте, аппликации, открыла двери детская киностудия. А на площади имени Ленина работала выставка ретроавтомобилей и станции, рассказывающей правила дорожного движения. Каждый ребенок мог посидеть за рулем и посмотреть на машины изнутри.

На первом этаже фонда организовали выставку детских рисунков, на втором - фотопроект «Жены героев». Также ребята смогли отправить письма своим защитникам через специальный почтовый ящик.

Ветераны же смогли обратиться к специалистам фонда: в первый день они приняли троих человек. Военные могут обратиться к сотрудникам соцслужб, центра занятости, МФЦ, бюро медико-социальной экспертизы и врачам, открыт кабинет психолога. Они помогают вернуться в спокойную жизнь, получить лекарства, пособия и средства реабилитации.

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