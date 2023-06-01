Ущерб от конфликтных тигров компенсировали жителям Хабаровского края Фото: Амурский тигр

В мае центр «Амурский тигр» компенсировал жителям Хабаровского края ущерб от ситуаций с конфликтными тиграми. Все они произошли с 2021 по 2023 год.

Так, жители поселка Золотой района имени Лазо получили новую корову. Их скот тигр задрал 25 марта текущего года. В поселке Мухен этого же района два щенка алабая обрели новый дом. Двух таких взрослых собак хищник задавил 18 апреля 2023 года. А житель поселка Арсеньево Нанайского района получил 2,8 тонны молотой зерновой смеси за погибшего 9 февраля этого года коня.

- Работа с жителями ареала амурского тигра и минимизация конфликтных ситуаций между ними и хищником - одна из основных задач природоохранных служб и организаций юга Дальнего Востока. Программа компенсации ущерба, который амурский тигр нанес сельскохозяйственным и домашним животным местных жителей - важная составляющая этой работы, - рассказали в центре «Амурский тигр».

Такая практика работает с 2015 года, и она помогает снять напряжение между населением и хищником за счет желания людей мстить тиграм за утрату домашних животных.

Центр возмещает пострадавшим хозяевам ущерб независимо от того, кто виноват в нападении. Но потери компенсируются только животными или кормами для них в соизмеримом с потерями размере. Деньги в качестве компенсации не выплачиваются.

О случаях появления тигров и других крупных хищников в селах и рядом с ними, а также случаях нападения на домашних животных нужно сообщать в службу охотничьего надзора по телефонам: 8 (4212) 32-82-19 и 8 (4212) 30-93-02.

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