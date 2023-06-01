Обработка от клещей завершилась в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В краевом центре закончили обрабатывать территории от клещей. Дезинсекторы обошли 279 мест общей площадью 732,2 гектара. Это городские парки, скверы, кладбища, детские сады, школы и летние лагеря.

Специалисты распыляли химикаты в высоту до полутора метров - именно на таком расстоянии клещ может зацепиться за свою жертву. Средства опасны для насекомых, но абсолютно безвредны для людей и животных, хотя сразу после обработки находиться на территории нельзя несколько часов. Но защита точно обеспечена на все лето.

- Кроме общественных территорий, специалисты обрабатывали зеленые зоны с большой проходимостью людей. В этом году акарицидная обработка охватила больше территорий, чем раньше, - рассказали в администрации Хабаровска.

Жители города тоже заботятся о своем здоровье и делают прививки. Каждый год уколы ставят около 40 тысяч человек. Также многие стали страховать от энцефалита себя и близких. Стоимость такой страховки небольшая, но она гарантирует в случае укуса бесплатное введение иммуноглобулина.

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