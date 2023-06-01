Автомобиль получил Герой России Тимофей Матвеев от губернатора ЕАО Фото: правительство ЕАО
Накануне в зону спецоперации отправился губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн. Он передал Герою России, уроженцу села автономии Столбовое, Тимофею Матвееву, автомобиль УАЗ «Патриот». Теперь машина будет находиться в оперативном распоряжении солдата.
В декабре Тимофей Матвеев получил Звезду Героя России лично от Владимира Путина. Награда присвоена ему за многократное проявление мужества и героизма.
Представители области пообщались с мобилизованными, узнали об их просьбах и проблемах.
- Мужики - настоящие. На жизнь никто не жаловался. Но вот за семью свою душа болит у каждого. «Как они там?» - был самый частый вопрос. Просили помочь женам, родителям, детям. Просьбы у всех были разные, - рассказал председатель заксобрания ЕАО Роман Бойко.
Он пообещал, что ни один вопрос не останется незамеченным.
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