Потребители ТЭЦ-3 в Хабаровске на две недели останутся без горячей воды с 6 июня

Горячую воду отключат с 6 июня, вернут - 19 числа Фото: Дмитрий СМИРНОВ

В Хабаровске на две недели отключат горячую воду у потребителей ТЭЦ-3. Теплоэлектроцентраль уйдет на ремонт оборудования, из-за чего будет полностью остановлена. Об этом сообщили в пресс-службе АО «ДГК».

Горячую воду отключат с 6 июня, вернут - 19 числа. Коммунального ресурса не будет у жителей Краснофлотского, Кировского, Железнодорожного и Центрального районов. Где-то воду отключат полностью, где-то - частично. Некоторым потребителям повезет больше - горячую воду им будет подавать другая ТЭЦ. Полный список улиц можно посмотреть, перейдя по ссылке.

За это время, как говорится в сообщении предприятия, специалисты проведут работы на запорной арматуре и задвижках ТЭЦ-3. Это оборудование влияет на подачу людям тепла. Подобные манипуляции возможны только при полной остановке теплоэлектроцентрали.

Ремонт на ТЭЦ-3 необходим, чтобы без сбоев провести отопительный сезон.

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