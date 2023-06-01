С праздником поздравил детей мэр Хабаровска Фото: администрация Хабаровска

Первый день лета традиционно принято считать Днем защиты детей. Праздник отмечают с 1925 года, когда на Всемирной конференции в Женеве о вопросах благополучия детей было принято решение его учредить.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил с ним жителей города. Он сказал, что дети - будущее города, и ради них взрослые развивают его и улучшают.

- Каждый из нас - родители, жители города, социальные учреждения, власти - может обеспечить детям достойное образование, безопасную жизнь, дать им возможность расти здоровыми, активными, целеустремленными и неравнодушными. Я в этом уверен. Нет ничего прекраснее детства, полного счастья и благополучия. Сделать его таким, поддерживать стремления ребят, развивать их таланты, направлять энергию в нужное русло - задача семьи, общества и государства в целом, - сказал Сергей Кравчук.

Первый День защиты детей как международный праздник провели в 1950 году, и с тех пор его отмечают каждый год.

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