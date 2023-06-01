Принять участие в фестивале «ДВ Форпост» приглашают жителей Хабаровского края Фото: соцсети фестиваля

В Еврейской автономной области 11 и 12 июня пройдет фестиваль «ДВ Форпост». Он состоится в селе Волочаевка у подножия сопки Июнь-Корань. Это совсем недалеко от Хабаровска.

Жителей края приглашают принять в нем участие. В первый день они смогут окунуться в Средние века, познакомиться с бытом и оружием рыцарей.

- Также зрители увидят турнир по историческому средневековому бою. Всем пришедшим предстоит познакомиться и с историей Гражданской и Великой Отечественной войн. Кроме того, участники фестиваля покажут свою физическую подготовку и проявят смекалку во время военно-тактических игр, - рассказали в администрации Хабаровска.

А 12 июня участники турнира будут завоевывать награды. Зрителям же расскажут о других войнах: советско-японской и афганской. Также в этот день пройдут военно-тактические игры.

«КП» - Хабаровск» уже написала более подробную программу фестиваля. Посмотреть ее можно по ссылке.

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