Две надувные лодки с рыбаками чуть не унесло в открытое море в Магадане Фото: МЧС Магадан

На 1 июня МЧС Магадана объявило экстренное предупреждение: ветер до 20 метров в секунду. Жителям посоветовали не выходить в море, но местные рыбаки решили не слушать чужие советы.

- Ранним утром 1 июня поступило сообщение о том, что две надувные лодки с рыбаками уносит в открытое море в бухте Нагаева. На помощь отправились спасатели, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

Через несколько минут один из них смог выбраться на берег сам, а второго продолжало нести в открытое море по волнам. Тогда спасатели обратились в Морпорт, специалисты решили применить буксир «Высоцкий». С его помощью удалось вытащить мужчину на берег. Помощь медиков ему не понадобилась.

Напомним, в Хабаровском крае СК завел уголовное дело после гибели 15-летнего подростка в заброшенном здании.

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