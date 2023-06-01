Навигация началась в Магаданской области Фото: МЧС Магадан

На Колыме с началом лета открылась навигация для маломерных судов. Для моторных лодок и катеров она продлится до 1 ноября – с удалением от берега до четырех морских миль, для надувных безмоторных и гребных лодок – до 1 октября с удалением до 200 и 500 метров от берега соответственно.

- Оснащение безмоторных плавсредств – это, в первую очередь, наличие средств индивидуального спасения. Все люди, находящиеся на судне, должны быть в спасательных жилетах. Отсутствие надетых жилетов, даже если они лежат в это время в лодке, считается административным нарушением, штраф составляет 300-500 рублей, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

С собой специалисты рекомендуют брать сигнальные средства. Они помогут, если кто-то упадет в море.

Перед выходом в море нужно проверить целостность и исправность лодки, весел и других частей, а также взять с собой насос. Не стоит пытаться разместить в ней людей больше, чем рассчитано судно.

Спасатели рекомендуют не пренебрегать прогнозом погоды. Колыма – такое место, где утром может светить солнце, а через два часа начнется шторм. Это самая большая опасность региона. Самым неблагоприятным участком в этом плане является бухта Старая Веселая. Здесь даже в ясную солнечную погоду может подуть резкий ветер, который очень часто переворачивает лодки. Такое же явление можно заметить в районе озера Соленого.

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