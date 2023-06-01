Шницель по-биробиджански официально стал гастрономическим брендом ЕАО Фото: правительство ЕАО

В ЕАО появилось официальное местное блюдо – шницель по-биробиджански. Местное географическое указание зарегистрировано в истории области впервые.

Это блюдо давно стало визитной карточной Биробиджана. С предложением зарегистрировать его выступила Ассоциация рестораторов, отельеров и туроператоров области.

- Это простое и вкусное блюдо разработал талантливый биробиджанский шеф-повар Яков Блехман. О нем были наслышаны далеко за пределами ДФО. Попробовать кулинарные шедевры прекрасного повара приезжали знаменитый иллюзионист Вольф Мессинг, народный комиссар путей сообщения СССР Лазарь Каганович и маршал Василий Блюхер, многочисленные артисты кино и советской эстрады, - рассказали в правительстве ЕАО.

Являясь авторитетным поваром, Яков Блехман ходил по квартирам старых переселенцев и собирал рецепты традиционных еврейских блюд. В итоге он составил список и выбрал коронное, которым и стал шницель.

С сентября 2019 года в областной столице каждый год проводится гастрономический фестиваль, где каждый желающий может попробовать это блюдо от разных поваров города по единой цене. Теперь шницель может быть в меню только тех заведений, которые входят в Ассоциацию рестораторов. Всего в ней значится семь предпринимателей и организаций.

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