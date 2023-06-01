Автобусы будут ходить до кладбища на Троицу в Комсомольске-на-Амуре Фото: правительство Хабаровского края

Администрация Комсомольска-на-Амуре запустит специальные маршруты на Троицу. Они будут ходить 3 и 4 июня до городского кладбища.

Мэрия запустит два маршрута:

- №101 «У» «площадь Кирова – кладбище микрорайон Старт – площадь Кирова». Узнать информацию по нему можно в диспетчерской: 8 (909) 888 06 29;

- №101 «Д» «Улица Уральская – кладбище микрорайон Старт – улица Уральская». Телефон диспетчерской для связи: 8 (909) 888 06 29.

Общественный транспорт будет работать с 8 до 18 часов. Последние рейсы от начальных остановок отправятся в 17:00, от кладбища – спустя час. Интервал движения до 30 минут. Стоимость проезда составит 50 рублей.

Между тем в Хабаровске идет ремонт улицы Войсковой. Из-за этого часть дороги временно закрыли для движения автомобилей и автобусов. Сдать ее рабочие должны уже скоро - до 15 июня.

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