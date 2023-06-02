Ловкость рук и… мошенничество: женщина получила сдачу, не заплатив за товар в Хабаровске

Женщина обманула продавца на рынке в Хабаровске Фото: скриншот из видео

В хабаровских пабликах появилось видео с камер наблюдения, установленных на рынке в Краснофлотском районе. На кадрах - женщина, которая всячески пытается ослабить внимание продавщицы, отвлекая ее вопросами. Покупательница достает из кошелька тысячную купюру для расчета, протягивает ее работнице рынка и сразу одергивает обратно, продолжая общение. Она прячет деньги, после чего продавец дает сдачу с тысячи, которую так и не получила.

Все время на видео слышен мужской голос, который периодически отвлекает внимание кассира на себя. Пользователи Сети считают, что это сообщник мошенницы.

Ранее на том же рынке под камерами и при свидетелях торговую точку обокрал юноша. Он схватил пакет с корюшкой, пока продавца не было на месте, и спокойно ушел вместе с другом.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.