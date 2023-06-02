Патриотические акции для детей участников СВО прошли в Хабаровске Фото: фонд «Защитники Отечества» в Хабаровском крае

1 июня в Хабаровске прошли патриотические мероприятия для ребят 5-10 лет, отцы которых участвуют в СВО. Праздник устроили представители фонда «Защитники Отечества». В гостях у филиала побывали около 30 детей.

- Мы не могли оставить без внимания День защиты детей. Поэтому организовали патриотические акции, тематические зоны, где дети наших героев могут интересно и с пользой провести время, заняться творчеством, - сказала глава фонда в Хабаровском крае Алена Чаплыгина.

Для детей организовали занятия по робототехнике, рисованию, аппликации, работала детская киностудия. В здании фонда открыли выставки детских рисунков, портретов «Жены героев». На площади Ленина прошла выставка ретроавтомобилей, где были установлены станции, объясняющие правила дорожного движения. Также дети смогли написать и отправить письма солдатам.

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