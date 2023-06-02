Запутался в проводах: опасную детскую площадку проверят в Хабаровске

Ребенок запутался в оборванных проводах на детской площадке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура проверит детскую площадку возле дома №3 Г на Московской в Хабаровске. Основанием для этого послужили сообщения в Сети о том, что во время игр здесь едва не пострадал ребенок. Он запутался в оборванных проводах, которые валялись на территории площадки.

- В ходе проверки будет дана оценка работы должностных лиц управляющей компании по содержанию придомовой территории и детской площадки. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Ранее жители Дормидонтовки в Вяземском районе края подняли в Сети шум из-за ужасного состояния детской площадки в поселке. Это привлекло внимание краевой прокуратуры. Игровую зону проверили, установив, что она действительно находится в плохом состоянии.

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