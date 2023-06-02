Проскочил на красный, протаранив две машины: водитель иномарки устроил большое ДТП в Хабаровске

«Тойота» выехала под бетономешалку в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Водитель «Тойоты-Аква» проехал на красный, за что тут же поплатился. Из-за одного нарушения пострадали два человека и три машины.

Авария произошла 1 июня на Воронежской. Примерно в 17:15 «Тойота-Аква» на светофоре в районе дома №129 проскочила на красный, попав прямо под бетономешалку. Удар пришелся в бок легковушки, отчего ее отбросило на «Тойоту-Камри».

- Пострадавших двое - мужчины 25 и 18 лет. Старший - водитель «Аквы», а младший - пассажир, - уточнили в УГИБДД по Хабаровску.

Очевидцы говорят, что обоих мужчин увезли в больницу. Об их состоянии ничего не известно.

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