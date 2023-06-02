Наварилась на вымышленных щенках: «шпицев в мешке» продавала жителям мошенница из Хабаровска

Полиция Хабаровска задержала мошенницу, притворявшуюся заводчицей шпицев Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

36-летнюю жительницу Краснофлотского района из Хабаровска задержала полиция. Ее уличили в обмане собачников на тысячи рублей. Женщина наваривалась на выдуманных щенках, объявления о которых размещала в интернете.

Электронную продажу женщина вела дистанционно. Выбирала красивую фотографию шпица из стоков, писала красивые рассказы о своем опыте разведения породистых собак и устанавливала цену щенков. Потенциальным покупателям обещала бронь питомца, но только по предоплате.

Таким способом лжезаводчице удалось обмануть как минимум двоих жителей других регионов. Общая сумма ущерба составила 10 тысяч рублей. Естественно, никаких щенков покупатели так и не увидели. После перевода денег женщина просто переставала выходить с ними на связь.

- Людям необходимо проявлять бдительность при совершении операций через интернет. Перед покупкой, продажей или заказом услуг необходимо тщательно проверить данные, чтобы не стать жертвой злоумышленников, - рассказал «КП» - Хабаровск» врио заместителя начальника УМВД России по Хабаровску Евгений Хохолков.

Поиски мошенницы увенчались успехом, и обманщицу задержали. Ее обвиняют в мошенничестве. Мнимой заводчице грозит до пяти лет лишения свободы.