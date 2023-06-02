Крякающие пешеходы: утиное семейство нарушило ПДД в Хабаровске

Семья уток, переходящая оживленную дорогу в Хабаровске, попала на видео Фото: скриншот из видео

В соцсетях появился ролик от очевидцев, которые стали свидетелями необычной ситуации. Утка с пятью пернатыми малышами перебегали дорогу в районе остановки «Судоверфь» в Хабаровске. Водители учтиво пропускали крякающих нарушителей правил дорожного движения.

Птицы ждали, пока машины остановятся, и только тогда продолжали идти по дороге. Очевидцы говорят, что конец «утиных историй» - счастливый. Все добрались на противоположную сторону в целости.

Каких только животных ни встречали хабаровчане в городе. Совсем недавно на набережной увидели змею, которая беззаботно ползла по тротуару по своим делам. Она вела себя спокойно и никак не реагировала на людей. Кадры с рептилией попали в Сеть.

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