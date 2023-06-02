Акция «Ночь географии» пройдет в Хабаровском крае 2-4 июня Фото: Русское географическое общество

Жители Хабаровского края могут принять участие в увлекательной акции «Ночь географии». Она пройдет со 2 по 4 июня в разных населенных пунктах региона. Участников ждут познавательные лекции, квесты и викторины, кинопоказы, путешествия и многое другое. Присоединиться к акции можно будет на одной из локаций:

- на реке Анюй состоится сплав и восхождение на скалы Надге;

- в селе Бельго пройдут мероприятия, посвященные 10-летию большого наводнения на Амуре;

- в селе Верхняя Эконь состоится «Маршмеллоу вечерка», участники узнают тайны мира древних культур, истории и шаманизма народов Приамурья;

- в Николаевске проведут экологический квест «Лосось - рыба мира», выставку «Путешествие по книгам и картам»;

- в Хабаровске в Доме офицеров пройдет краеведческий час, посвященный писателю и путешественнику В. Арсеньеву, проведут кинопросмотр-обсуждение фильма «Дерсу Узала», состоится кинопоказ «Албазинские сказки».

Расписание мероприятий акции «Ночь географии» можно посмотреть по ссылке.

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