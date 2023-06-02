Выставка «Учителями славится Россия» открылась в Хабаровске Фото: минобрнауки Хабаровского края

На городской набережной открылась экспозиция выставки «Учителями славится Россия». Несколько стендов с документами, фотографиями, биографией педагогов и архивными записями теперь можно посмотреть в открытом доступе. Вся информация посвящена развитию образования в Хабаровском крае в разные годы.

- Посетить выставку можно будет в любой день. Экспозиция останется на набережной до октября, - рассказали в минобрнауки Хабаровского края.

Ранее в краевой столице открылась выставка картин студентов ТОГУ «Аrt-ДВ XX-XXI. Связь поколений». Это единственная подобная экспозиция на Дальнем Востоке. Посвящена она Году педагога и наставника. В коллекции - 77 картин, раскрывающих связь поколений художников, учителей и учеников.

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