После давки при раздаче мороженого в Комсомольске-на-Амуре в больницу никто не обращался

Желая урвать стаканчик лакомства, люди устроили хаос Фото: Скриншот с видео

В Комсомольске-на-Амуре поздравление ребятишек с Днем защиты детей закончилось массовой давкой. 1 июня одна из сетей гипермаркетов устроила бесплатную раздачу мороженого. Желая урвать стаканчик лакомства, люди устроили хаос.

Массовая давка попала на видео, судя по нему, происходил полный бардак: дети и взрослые кричали, толкали и раскидывали друг друга ради бесплатного мороженого. На кадрах видно, как люди падали в толпе, их быстро поднимали. По словам правоохранительных органов, в больницу после давки никто не обращался.

По данному факту прокуратура Комсомольска проводит проверку. Ведомству предстоит выяснить, как была организована раздача лакомства и почему ситуация вышла из-под контроля. Как минимум организаторы должны были упорядочить очередь и предотвратить давку.

- При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в пресс-службе ведомства.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

Массовая давка: дети оказались в опасности из-за бесплатной раздачи мороженого в Хабаровском крае

Дети устроили давку из-за бесплатного мороженого в Хабаровском крае (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.