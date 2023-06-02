Представители «Единой России» поддержали Сергея Кравчука после праймериз Фото: региональное отделение «Единой России»

В Хабаровске прошли праймериз «Единой России». По результатам голосования был определен кандидат, который представит партию на выборах мэра краевой столицы. Победителем оказался Сергей Кравчук, действующий мэр Хабаровска. Он обошел конкурентов с отрывом практически в 10 тысяч голосов.

Представители «Единой России» поздравили главу города с победой в предварительном голосовании. В этом году оно впервые проходило полностью в электронном формате. У хабаровчан была возможность отдать голос, не выходя из дома. В таком же формате проходили праймериз и в других регионах России.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак рассказал, что во время проведения голосования сайт «Единой России» подвергался хакерским атакам. Они шли с 31 тысячи IP-адресов. Но даже это не помешало состояться праймериз.

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