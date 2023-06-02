Пилотный проект «Здоровье Здоровых» запустят в Хабаровском крае

Пилотный проект «ЗдоровьеЗдоровых» запустят в Хабаровском крае Фото: Егор Тимошенко

Хабаровский край станет первым регионом, в котором начнется реализация проекта «Здоровье Здоровых». Он основан на принципах превентивной медицины, развитии санаторно-курортного лечения и индустрии гостеприимства.

- Идеи проекта «Здоровье Здоровых» очень актуальны. Сейчас перед российской экономикой и трудоспособным населением стоят масштабные задачи. Это особенно ощущается здесь, на Дальнем Востоке. Мы строим железные дороги, порты, горно-обогатительные комбинаты. В полную силу работают наши заводы, строящие корабли для Тихоокеанского флота и самолеты для воздушно-космических сил. Все это требует квалифицированных кадров. Поэтому забота о человеке для нас первостепенная задача, - сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Проект позволит снизить нагрузку на систему здравоохранения. Опыт Хабаровского края в будущем будут использовать и другие регионы РФ.

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