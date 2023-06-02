Две смены «Авангард» завершились в Комсомольске-на-Амуре Фото: комитет по делам молодежи Хабаровского края

Центр патриотического воспитания молодежи «Авангард» провел две смены по направлению «Военно-морской флот» в Комсомольске. Обучение проходили с 22 по 1 июня. В нем участвовали 200 учеников школ, техникумов и колледжей. Они прошли теоретическую и практическую части курса.

- Смены центра «Авангард» - это не просто задача обучить ребят допризывной и начальной военной подготовке. Мы стараемся воспитать в парнях патриотизм, самостоятельность, способность работы в команде и ответственность, - рассказал директор краевого центра «Авангард» Михаил Нэлин.

Теоретическая часть программы заключалась в изучении основ общевоинских уставов, методов оказания первой доврачебной помощи, карт и маршрутов следования. На практике подростки научились завязывать морские узлы, ходить строем, собирать автомат, стрелять боевыми патронами, побывали штурманами и даже углубились в инженерное дело.

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