Выставили долг спустя два года: Роспотребнадзор нашел нарушения в работе провайдера в Хабаровске

Мужчина оспорил долг, который ему выставил провайдер в Хабаровске Фото: Анастасия Осипова

Желая сменить интернет-провайдера, хабаровчанин написал заявление о расторжении договора с действующим оператором в апреле 2020 года. На тот момент на его балансе не было долгов. В компании заявку одобрили и отключили интернет.

Два года после этого мужчина пользовался услугами другого провайдера, пока в декабре 2022-го не получил претензию от предыдущего оператора. Его оповестили о долге почти в четыре тысячи рублей. Хабаровчанин, уверенный в своей правоте, попытался доказать, что это ошибка. Но все старания были безуспешны. Дело было даже не в деньгах, а в принципе. Он не хотел платить за услугу, которой не пользовался. Тогда мужчина решил обратиться за помощью в Роспотребнадзор.

- Оказалось, что долг был выставлен по ошибке, когда осенью 2022 года произошел сбой в системе. Его устранили. Долгов у абонента в настоящее время нет, - рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

Когда сотрудники ведомства начали проверку, они усмотрели в действиях компании признаки нарушений закона. В связи с этим провайдеру объявили предостережение.

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