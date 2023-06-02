Автобусные экскурсии пройдут в Краеведческом музее Комсомольска-на-Амуре Фото: минкульт Хабаровского края

Жителей и гостей Комсомольска-на-Амуре приглашают принять участие в автобусных экскурсиях, которые проводит Краеведческий музей. Мероприятия пройдут по главным культурным и историческим местам города.

Первая экскурсия расскажет о самых памятных объектах города. В пути вас будет сопровождать автогид.

Темой второй экскурсии станет завод металлургической промышленности «Амурсталь». В программе - посещение цехов и помещений, а также Музея трудовой славы.

- Автотур «Крылья» - комбинированное путешествие по основным улицам города с рассказами о ключевых достопримечательностях, а также посещением цехов авиастроительного завода имени Юрия Гагарина, - рассказали в министерстве культуры Хабаровского края.

Познакомиться с нанайской этнографией можно во время поездки в Верхнюю Эконь. Посетители отправятся в сам поселок, где для них подготовят развлекательную интерактивную программу, мастер-классы и дегустацию традиционных блюд.

А 4 июня в 14 часов можно посетить праздник «Мир профессий», который состоится в здании музея. Для детей вход бесплатный, взрослый билет стоит 200 рублей.

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