«Вопиющий фонтан»: гейзер появился на Павловича в Хабаровске

Прорыв трубы образовался на улице Павловича в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

На улице Павловича прорвало трубопровод, который проходит прямо под проезжей частью. Из-под земли мощным напором хлынула вода на высоту около метра. Водители удивились новому городскому «фонтану» и сняли его на видео.

Судя по пару, который исходит от льющейся воды, - прорвало горячую трубу. Пользователи считают, что причиной стали испытания инженерных сетей. Водители же опасаются, что из-за прорыва в городе перекроют еще одну улицу.

Напомним, что сейчас в Хабаровске из-за ремонта дорог перекрыты десятки улиц. В основном это участки, которые приводят в порядок в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Полный список перекрытий можно посмотреть по ссылке.

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