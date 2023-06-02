Подозрение на рак выявили у 111 человек в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае продолжается диспансеризация. В прошлом году благодаря ей врачи впервые обнаружили 311 подозрений на онкологию. За пять месяцев текущего года ее выявили у 111 человек.

- Так, при подозрении на онкологию толстой кишки во время диспансеризации проводится колоноскопия. Если опухоль обнаружить на ранних сроках, то ее можно удалить эндоскопически, максимально безболезненно для человека и с наименьшими последствиями, по сравнению с тяжелыми полостными операциями. Поэтому, вне зависимости от наличия жалоб у пациента, советуем постоянно проходить обследования, чтобы знать все о состоянии собственного здоровья, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Диспансеризация проводится по нацпроекту «Здравоохранение». Специалисты говорят, что она помогает сохранить жизни людей. В Хабаровском крае по данным на середину мая ее прошли больше 230 тысяч человек. Почти половина из них - дети. Обследоваться хабаровчане могут бесплатно по полису ОМС.

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