Концерт «Ангел Года - 2023» прошел в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел гала-концерт «Ангел Года - 2023», который завершил международный форум «Детская территория таланта и творчества «Ангел Года». Его организатором стал Дальневосточный театр моды Анны Карпусь при поддержке мэрии города.

- В 2023 году форум проходит с 28 мая по 4 июня. Он объединил талантливых дизайнеров, художников, моделей, стилистов и других творческих людей из разных сфер. Главной целью стало создание платформы, где молодые таланты могут проявить себя и получить новые знания, обменяться опытом с профессионалами. На форуме проводятся мастер-классы, лекции и семинары, известные специалисты из мира моды, музыки, искусства и кино дают советы новичкам, - рассказали в администрации Хабаровска.

Участниками форума стали больше 300 юных жителей города в возрасте от двух до 18 лет. Они продемонстрировали модели местных и российских производителей одежды, делающих акцент на ярких цветах, удобстве и функциональности.

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