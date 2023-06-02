Работодатель недоплатил бухгалтеру почти 300 тысяч рублей при увольнении в Магадане

Работодатель не доплатил бухгалтеру почти 300 тысяч рублей при увольнении в Магадане
Фото: Даниил ОПАРИН
Жительница Магадана работала бухгалтером в местной строительной компании, но решила уволиться. Просто так уйти ей не удалось, пришлось потратить время на судебные разбирательства.
При увольнении бывший начальник не выплатил ей зарплату с учетом отпускных и окончательный расчет при увольнении. Жить стало не на что, и магаданка пошла в суд. В дело вмешались приставы.
- Отработав год в строительной компании, бухгалтер обратилась в суд с иском к бывшему начальству, в котором потребовала взыскать невыплаченные ей деньги и компенсировать моральный вред, выразившийся в переживаниях по поводу отсутствия средств к существованию и невозможности содержать себя, - рассказали в УФССП России по Магаданской области.
В итоге с компании взыскали 296 тысяч рублей долга и 10 тысяч моральной компенсации.
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