Не вернулся домой: мужчину, пропавшего на Руднева, ищут 12 дней в Хабаровске

38-летний мужчина пропал в спальном районе Хабаровска Фото: ДПСО «Лига Спас»
Волонтеры ищут пропавшего 38-летнего Павла Николаевича Фролова. Последний раз мужчина был замечен на Руднева в Северном микрорайоне. Там его следы обрываются. Хабаровчан просят внимательнее присмотреться к фото. Возможно, кто-то узнает Павла и сообщит о его местоположении.
- Мужчина пропал 21 мая. На нем были красно-синяя толстовка с капюшоном, синие кроссовки с белыми вставками. Среди особых примет - светлые короткие волосы, голубые глаза, рост 163 сантиметра и среднее телосложение, - рассказали в ДПСО «Лига Спас».
Информацию о пропавшем можно сообщить по номеру +7 914 167-37-77.
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