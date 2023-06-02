Отопительный сезон заканчивается в Магадане Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Магадане заканчивается отопительный сезон. Постановление об этом подписала администрация города, поэтому 2 июня батареи ТЭЦ отключает - это на две недели раньше, чем год назад. Тогда батареи остыли в квартирах только в середине июня.

- Это связано с тем, что среднесуточная температура воздуха в колымской столице в течение пяти дней подряд была восемь градусов, - рассказали в Магаданэнерго.

Магаданская ТЭЦ будет работать в летнем режиме три месяца, подавать жителям горячую воду. За это время на станции проведут плановый ремонт. Сейчас на ТЭЦ ремонтируют котлоагрегат №6, недавно энергетики подготовили турбину №7 и котлоагрегат №5.

Специалисты уже готовятся к следующему отопительному сезону: на станцию завезли 105,6 тысячи тонн угля. Это 58 процентов от нужного объема, всего для отопления города понадобится 253 тысячи тонн твердого топлива. Часть угля, 50 тысяч тонн, доставили на станцию еще в прошлом году, а 54,2 тысячи тонн привезли в мае.

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