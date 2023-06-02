«Ангара» запускает новые рейсы из Хабаровского края
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Жители Хабаровского края смогут улететь в Приамурье. Новые рейсы запускает авиакомпания «Ангара».
Так, перелет из Хабаровска в Зею через Благовещенск будет осуществляться по средам и субботам, начиная с 3 июня и заканчивая 27 сентября. Стоимость билета в одну сторону - пять тысяч рублей.
За 5,5 тысячи можно улететь в Тынду, также через Благовещенск. Рейсы выполняются по вторникам, четвергам и пятницам с 6 июня по 29 сентября.
Еще один рейс, который запустила авиакомпания, - из Благовещенска в Комсомольск-на-Амуре. В столицу Приамурья самолеты летают по средам и пятницам, обратно - по вторникам и четвергам с 6 июня. Стоимость поездки в одну сторону - от 2 700 рублей.
Посмотреть другие варианты перелетов на разные даты и точную стоимость можно на сайте авиакомпании и в мобильном приложении.
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