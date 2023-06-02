Борьба с пробками началась в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске планируют комплексно изменить организацию дорожного движения, чтобы избежать больших пробок. Над проблемой всерьез задумались после ситуации, произошедшей в преддверии Дня города. Тогда дороги были скованы пробками практически весь день.

По словам замглавы города по дорожному хозяйству, причиной заторов стали несогласованные работы на Павла Морозова, которые должны были проводиться ночью. Масла в огонь подлила и поломка трамвая, вставшего на Муравьева-Амурского.

- Нужно уделить отдельное внимание работе светофоров, настроить работу «зеленой волны». Это позволит машинам проезжать загруженные улицы без остановок. А еще нужно проработать вопрос о выделении полос для автобусов, - сказала министр транспорта Ирина Горбачева.

По словам главы ведомства, многих проблем можно было бы избежать при грамотном подходе к организации дорожного движения.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.