Образцы газа из скважины проверят в Хабаровском крае Фото: АНО "АПИРИ"

На Адниканском месторождении в Верхнебуреинском районе строится завод по производству сжиженного природного газа мощностью полторы тонны в час. Расконсервация скважины началась весной 2023 года, а в конце мая подтвердили наличие природного топлива. Газ был направлен на анализ химического состава.

- Когда подтвердится качество, нужно будет исследовать скважину и определить, с какой глубины подавать газ. Затем можно будет приступать к строительству мини-заводов по сжижению газа. Проект состоит из нескольких этапов. Реализация каждого из них зависит от финансирования, - сообщили в минэкономразвития Хабаровского края.

В регионе впервые будут добывать газ. Проект взял под особый контроль губернатор Михаил Дегтярев.

- То, что в Верхнебуреинском районе найден газ, - это историческое событие для всего Дальнего Востока. Он будет использоваться в нашей экономике и для наших людей. В первую очередь постараемся перевести на газ энергетику самого района и избавиться от старых угольных котельных. Газ откроет нам целое направление новых перспектив, - сказал Михаил Дегтярев.

На бурении скважины сейчас работают около 20 человек. В дальнейшем число рабочих планируют увеличить до 600 человек. Объем запасов только по первой разведанной скважине сейчас составляет два миллиарда кубометров. А всего в этом районе может быть разработано девять скважин.

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