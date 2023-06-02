Тигрицу привезут из Москвы в зооцентр «Питон» Комсомольска-на-Амуре Фото: Иван МАКЕЕВ

В Комсомольск-на-Амуре едет тигрица. Животное привезут в зооцентр «Питон» из московского зоопарка. Она родилась и выросла в неволе, тигрице три года. В ближайшее время ее ждет длительная перевозка через всю страну.

Специально для хищницы в Силинском парке отстроили новый большой вольер. Вскоре там поставят дополнительную защиту, а также установят бассейн, чтобы тигрица смогла охладиться в нем жарким летом.

В будущем новой гостье планируют привезти самца, а затем и ждать потомства. Сейчас в зооцентре уже есть несколько пар, детеныши которых уехали в другие зоопарки по всей стране.

Так, недавно в «Питоне» родились лемуры, а кенгуру Крошка Ру ожидает малышей. Также в зооцентр планируют привезти самку белоплечего орлана, самец уже долгие годы живет в одиночестве, ему хотят подобрать достойную пару.

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