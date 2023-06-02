Больше тысячи карт «Муравьев-Амурский» оформили жители Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

Карту жителя Хабаровского края «Муравьев-Амурский» получили больше тысячи человек. Они подключились к программе с помощью мобильного приложения.

- Востребована возможность привязать к сервису действующие карты «Мир» - большая часть обладателей выбрала такой формат. Регистрация происходит с использованием учетной записи на портале «Госуслуг», что гарантирует сохранность персональных данных, - рассказала руководитель проекта Александра Дорошенко.

Растет интерес и компаний, и учреждений. Больше 30 предприятий предоставили для хабаровчан уникальные предложения. Это кафе, рестораны, театры, музеи, турфирмы и магазины.

Так, в Дальневосточном художественном музее принимают и «Пушкинскую карту», и «Муравьев-Амурский». Благодаря первой скидку получает лишь молодежь, а вторая действует для всех независимо от возраста.

Ранее в Хабаровском крае запустили пилотный проект «Здоровье Здоровых».

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