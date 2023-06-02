Карманника приговорили к году колонии в Хабаровске Фото: Евгения ГУСЕВА

Мужчина ехал в автобусе и слушал музыку в беспроводных наушниках. После очередной остановки звук пропал. Проверив карманы, он не нашел свой телефон. Оказалось, что гаджет вытащил другой пассажир. Когда машина тронулась, блютуз-соединение с наушниками пропало, так как устройства находились далеко друг от друга.

Хабаровчанин написал заявление в полицию, указав сумму ущерба - 20 тысяч рублей. Правоохранители нашли 53-летнего карманника, который успел продать телефон случайному прохожему за две тысячи. На него завели уголовное дело и передали в суд.

Оказалось, что за плечами мужчины не одна кража. Он уже не раз бывал в колонии. Теперь он снова отправится за решетку. Его приговорили к году колонии строгого режима. Кроме того, он должен будет вернуть 20 тысяч рублей потерпевшему.

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