Следком проводит проверку после массовой давки на бесплатной раздаче мороженого в Комсомольске-на-Амуре

СКР выясняет обстоятельства случившегося в рамках статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Фото: Скриншот с видео

Давкой на бесплатной раздаче мороженого 1 июня в Комсомольске занялись правоохранительные органы. Напомним, что крупная сеть гипермаркетов региона устроила праздник в честь Дня защиты детей. За десертом выстроились толпы.

Предполагалось, что мороженое достанется детям, но за лакомством встали и взрослые. Они даже не пытались утихомирить ребятишек и сами старались урвать себе стаканчик-другой. Люди кричали, распихивали других и тараном шли за десертом.

Кадры с акции моментально облетели соцсети. На них видно, как толпа кричит, что-то скандирует, толкается. Видимо, организаторы не ожидали такого ажиотажа и не подготовились к наплыву людей. Благо никто не пострадал. Во всяком случае, в больницы после давки никто не обращался.

Теперь на вопросы об организации акции менеджмент сети гипермаркетов будет отвечать прокуратуре и Следственному комитету. По данному факту ведомства проводят проверки. СКР выясняет обстоятельства случившегося в рамках статьи «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

- Следователями будет дана оценка действиям организаторов акции, в том числе по обеспечению безопасности ее проведения. В ходе проверки проводятся следственные и процессуальные мероприятия. По ее результатам будет принято законное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ:

Массовая давка: дети оказались в опасности из-за бесплатной раздачи мороженого в Хабаровском крае

Дети устроили давку из-за бесплатного мороженого в Хабаровском крае (подробнее)

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