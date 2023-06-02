Грузопоток вырос в пункте пропуска Покровка в Хабаровском крае Фото: минтранс Хабаровского края

В Хабаровском крае в этом году месяц назад заработал пункт пропуска «Покровка». В минтранспорта региона отметили, что грузопоток здесь значительно вырос.

Пункт заработал в прошлом году после перерыва в несколько лет из-за пандемии коронавируса. Возобновить работу в июле поручил губернатор Михаил Дегтярев. В прошлом году грузопоток составил почти 1700 тонн, а в мае этого года он уже составил 1740 тонн. Всего границу туда и обратно пересекла 91 машина.

- Мы наблюдаем рост активности предпринимательского сообщества. Представители бизнеса все чаще выбирают пункт пропуска «Покровка» для перемещения своих товаров через государственную границу. Правительство края ведет дальнейшую работу по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства, - рассказали в региональном минтрансе.

Кроме того, в крае планируют открыть пассажирское направление в пункте пропуска «Хабаровск». Он находится на речном вокзале около региональной столицы. Пока власти ждут решения от китайской стороны.

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