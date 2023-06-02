Фестиваль уличной культуры пройдет в Биробиджане Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Летом в Биробиджане состоится фестиваль уличной культуры «Улица 79». Его организуют на деньги гранта, который выиграла Федерация автоспорта ЕАО. Мероприятие запланировано на территории скейт-парка и на парковке, что находится неподалеку. Первый этап намечен уже на 17 июня, второй - на конец июля.

- Идея такого фестиваля появилась достаточно давно, на одном из заседаний Совета молодежи при администрации Биробиджана. Я знаю, что в других городах России часто проводятся подобные мероприятия. Они объединяют любителей уличной культуры и дают им шанс для самовыражения. Как оказалось, в Биробиджане тоже есть немало любителей уличных танцев, хип-хопа, граффити и других подобных занятий. Фестиваль поможет им раскрыть свой талант, - рассказал глава Федерации автоспорта ЕАО Евгений Селезнев.

Мероприятие объединит сразу несколько направлений: танцы, рэп, скутеринг и BMX-трюки на велосипедах и самокатах. На нем также пройдут мастер-классы по граффити и состязания по стритболу. Планируется, что к фестивалю присоединятся и жители Хабаровска. Кроме того, организаторы хотят сделать его ежегодным.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.