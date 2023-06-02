Глава Амурска ответил на вопросы граждан в прямом эфире Фото: ЦУР Хабаровского края

Глава Амурска Сергей Семенов провел прямой эфир в социальных сетях. Он рассказал жителям о благоустройстве города.

В мае амурчане обратились к мэру больше 70 раз. Основными темами стали благоустройство, дороги и ЖКХ. Так, жители Комсомольского проспекта, 29, поинтересовались, когда они получат дополнительное финансирование на ремонт двора.

- Дом активно голосовал и хотел участвовать в программе «1000 дворов», но, к сожалению, в программу он не попал. Если вдруг по этой программе будет дополнительное финансирование, то мы будем рассматривать вопрос вступления в эту программу других домов из резервного списка, куда Комсомольский проспект, 29, входит наряду еще с десятком дворов. Чтобы это дополнительное финансирование получить, мы понимаем, что кто-то должен отказаться ремонтировать какой-то двор. Это маловероятно, - сказал Сергей Владимирович.

Мэр посоветовал жителям дома продолжать принимать участие в конкурсах.

А другая жительница города попросила установить светофор на переходе около Дома быта. Сергей Семенов отметил, что о проблеме знает, и недавно разговаривал о ней с ГИБДД. Скорее всего, переход просто перенесут в другое место, ведь сейчас там неудобный подъем, из-за чего водители не всегда видят людей. Пока специалисты думают, как сделать лучше.

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