Собрать вторсырье предлагают жителям Хабаровского края

Собрать второсырье предлагают жителям Хабаровского края Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае состоится мероприятие, приуроченное ко Дню эколога. Жителей региона приглашают принять в нем участие и собрать вторсырье.

- Тысячи жителей города сортируют и сдают отходы, тем самым дарят им вторую жизнь. Ближайший сбор пройдет в субботу, 3 июня, с 11:00 до 13:00 на парковке возле краевого цирка, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Самые активные участники получат шанс озеленить родной город. Взамен на мусор им будут давать саженцы сосны. Кроме того, рядом с местом проведения акции установят инсталляцию, посвященную чрезмерному потреблению.

А еще в Хабаровске в рамках марафона запланированы праздник «Экодетство» и шествие юных экологов.

Напомним, в Хабаровском крае планируют запустить пилотный проект «Здоровье Здоровых».

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