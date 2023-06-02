За убийство жены из арбалета осудят жителя Магаданской области Фото: СК Магаданской области

В Магаданской области следователи собрали достаточно доказательств вины 36-летнего мужчины в убийстве своей жены. Житель Усть-Омчуга случайно застрелил супругу из арбалета.

Мужчине инкриминируют убийство по неосторожности. Ему уже предъявили обвинение.

Напомним, трагедия произошла в феврале этого года. В ночь с 12 на 13 число у пары был романтический ужин, они выпивали в квартире дома по улице Мира.

- Поссорившись со своей супругой, он навел на нее заряженный стрелой арбалет, который она попыталась отобрать, и в этот момент произошел выстрел, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Стрела попала в шею 41-летней женщины. Она потеряла много крови и скончалась прямо на месте. Врачи не смогли ей ничем помочь.

Дело направлено в суд. Для мужчины оно может обернуться двумя годами в колонии.

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