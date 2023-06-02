Обуглены вещи, выгорели провода: в Магадане в частном доме сгорела кухня Фото: МЧС Магаданской области

Утром 2 июня в Магадане вспыхнул дом по улице Карьерной. На место отправились 18 человек и четыре единицы техники.

Руководитель тушения сформировал два звена для разведки и поиска пострадавших. К счастью, никто в огне травмы не получил.

- Площадь пожара составила 20 квадратных метров. Огнем повреждено помещение кухни, конструктивные элементы стены, лакокрасочные покрытия холодильника и морозильного ларя, обуглены вещи, выгорела изоляция электропроводов, - рассказали в ГУ МЧС России по Магаданской области.

На месте работают дознаватели, они выясняют причину пожара. Вероятно, кухня загорелась из-за аварийной работы электрооборудования.

В Хабаровском крае женщина наткнулась на оголенный провод. Она пыталась спасти питомца во дворе своего дома. Оба получили сильный удар током: напряжение составило 380 вольт.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.